36 хворих на коронавірусну інфекцію виявили за останню добу на Тернопільщині.
Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 9 годину ранку 11 червня в області зафіксовано 1349 випадків COVID-19. 26 із них летальні, 995 людей одужало.
Статистика по районах області наступна:
м. Тернопіль – 194 (92 одужало, 2 летальних)
Бережанський район – 3 (3 одужало)
Борщівський район – 14 (14 одужало)
Бучацький район – 75 (64 одужало, 1 летальний)
Гусятинський район – 18 (17 одужало)
Заліщицький район – 50 (41 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ)
Збаразький район – 37 (22 одужало)
Зборівський район – 3 (3 одужало)
Козівський район – 32 (24 одужало, 1 летальний)
Кременецький район – 413 (292 одужало, 8 летальних)
Лановецький район – 19 (19 одужало)
Монастириський район – 194 (188 одужало, 4 летальних)
Підволочиський район – 7 (5 одужало)
Підгаєцький район – 5 (5 одужало)
Теребовлянський район – 17 (15 одужало)
Тернопільський район – 68 (17 одужало)
Чортківський район – 56 (53 одужало)
Шумський район – 144 (121 одужало, 7 летальних).
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