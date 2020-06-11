36 хворих на коронавірусну інфекцію виявили за останню добу на Тернопільщині.

Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом на 9 годину ранку 11 червня в області зафіксовано 1349 випадків COVID-19. 26 із них летальні, 995 людей одужало.

Статистика по районах області наступна:

м. Тернопіль – 194 (92 одужало, 2 летальних)

Бережанський район – 3 (3 одужало)

Борщівський район – 14 (14 одужало)

Бучацький район – 75 (64 одужало, 1 летальний)

Гусятинський район – 18 (17 одужало)

Заліщицький район – 50 (41 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ)

Збаразький район – 37 (22 одужало)

Зборівський район – 3 (3 одужало)

Козівський район – 32 (24 одужало, 1 летальний)

Кременецький район – 413 (292 одужало, 8 летальних)

Лановецький район – 19 (19 одужало)

Монастириський район – 194 (188 одужало, 4 летальних)

Підволочиський район – 7 (5 одужало)

Підгаєцький район – 5 (5 одужало)

Теребовлянський район – 17 (15 одужало)

Тернопільський район – 68 (17 одужало)

Чортківський район – 56 (53 одужало)

Шумський район – 144 (121 одужало, 7 летальних).

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