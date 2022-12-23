Незважаючи на численну кількість застережень, які розміщенні в засобах масової інформації, громадяни продовжують довіряти додзвонювачам й розповідати конфіденційну інформацію.

Одна з заявниць втратила 112200 гривень. Жінка повідомила поліцейським, що до неї зателефонував чоловік, який представився банкіром. Він розповів тернополянці, що через певні технічні проблеми її електронний гаманець заблоковано. Аби усунути несправність необхідно повідомити персональні дані. Як тільки жінка зробила, що її попросив аферист вона отримання сповіщення про списання заощаджень. Ще один заявник позбувся 6500 гривень.

За даними фактами працівники поліції розпочали досудові розслідування згідно статті 190 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вкотре наголошують місцевим мешканцям, ніколи, ні за яких обставин, не повідомляти особисті дані невідомим. Інформація щодо карткових рахунків вважається конфіденційною, нею повинні володіти лише власники електронних гаманців.

Якщо додзвонювачі просять вас здійснити певні дії в мобільному додатку, або ж в терміналі, знайте – це шахраї.

Якщо ж ви потерпіли від рук аферистів, не зволікайте, одразу телефонуйте на лінію «102».