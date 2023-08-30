До співробітників відділення поліції №3 селища Гусятин звернула 37-річна жінка і повідомила про те, що невідомі особи заволоділи її грошима.

Як з’ясувалося, потерпіла намагалася придбати позашляховик, оголошення про продаж якого побачила в соціальних мережах. Спокусилася на ціну – вартував лише 140 тисяч гривень.

Зі слів заявниці продавець демонстрував їй фото автомобіля, документів на нього, навіть відео знімав, як вантажать позашляховик на лафету, щоб доправити їй. Щоправда, все це було в телефонному режимі.

Коли на рахунок так званого продавця покупчиня чотирьома платежами перерахувала понад 100 тисяч гривень, почалися проблеми, – кур‘єр, котрий начебто переганяв авто, ніяк не міг доїхати до неї. А коли жінка повідомила, що заявить у поліцію, – продавець видалив оголошення і вимкнув телефон.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу.

Поліцейські застерігають краян від подібного роду покупок, адже, яка б не була спокуслива ціна, гроші платити потрібно тільки після того, як ви побачили товар.