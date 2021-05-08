Понад сто правоохоронців стежитимуть за порядком під час пам’ятних заходів

8 та 9 травня в області відбудуться урочисті заходи з нагоди Дня пам’яті та примирення, а також Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Для забезпечення правопорядку на службу вийдуть сто працівників поліції краю та Нацгвардії.

Наймасовіші пам’ятні заходи пройдуть 8 травня в обласному центрі біля монументу «Материнський поклик», в парку Слави та біля могили «Жертв політичних репресій» на Микулинецькому кладовищі.

Напередодні урочистостей поліцейські візьмуть під охорону меморіальні комплекси задля недопущення їх пошкодження та вандалізму. Працівники вибухотехнічного сектору спільно з кінологами обстежать місця проведення масових заходів для виявлення небезпечних предметів.

Працівники поліції Тернопільщини закликають краян проявити толерантність та витримку, аби уникнути провокацій, дотримуватися карантинних норм та не використовувати заборонену символіку.

Нагадуємо: згідно із чинним законодавством, заборонене публічне використання, демонстрація або носіння георгіївської (гвардійської) стрічки чи її зображення. Відповідно до ст. 173-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, такі дії тягнуть за собою накладення штрафу від 850 до 5100 гривень або адміністративний арешт на строк до 15 діб з конфіскацією георгіївської стрічки або предметів, що містять її зображення.

Згідно із ч. 1 ст. 4 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», заборонено виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, у тому числі у вигляді сувенірної продукції.

За порушення норм закону передбачена кримінальна відповідальність за ст. 436-1 Кримінального кодексу України – від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

На всі протиправні дії працівники поліції реагуватимуть в рамках чинного законодавства.