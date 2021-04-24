«Єдиний стрілецький день» організували на Тернопільщині. На військовому полігоні у селі Біла поблизу Тернополя зібралося понад сто п’ятдесят резервістів. Бійці відпрацьовували тактику під час бою, військову інженерію та першу медичну допомогу.

Навчання проводили професійні інструктори, які мають бойовий досвід. Військовослужбовці напрацювали практичні навички, необхідні для захисту краю від ворога.

«Понад сто п’ятдесят резервістів бригади територіальної оборони Тернопільської області пройшли вишкіл в рамках «Єдиного стрілецького дня». Військовослужбовці вдосконалили практичні навички з вогневої, тактико-спеціальної та військово-медичної підготовки, мінно-вибухової безпеки, військової топографії, систем зв’язку, дії і злагодження відділень та забезпечення Конституційно-правового стану на території області», – повідомив головний сержант роти бригади територіальної оборони області Володимир Грицина.

Додамо, бригада територіальної оборони Тернопільської області організовує регулярні вишколи з 2017 року. Участь у навчанні беруть резервісти та військовослужбовці з різних населених пунктів області, долучитися до навчання можуть всі охочі. Також командування Тернопільської бригади територіальної оборони запрошує жителів краю укласти контракт на проходження військової служби у резерві бригади.