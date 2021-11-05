Понад сто кілограм наркотиків на три мільйони гривень: на Тернопільщині спіймали банду наркоторговців. ФОТО

На Тернопільщині вилучено понад 100 кг наркотичних та психотропних речовин на 3,5 млн грн. У скоєнні злочинів підозрюють трьох осіб, повідомила пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури оголошено підозру групі з 3 осіб, які збували марихуану та амфетамін на території області (ч. 2, 3 ст. 307 КК України).

За версією слідства, житель обласного центру, спільно з 2 мешканцями одного з сіл Тернопільського району, впродовж липня 2020 – жовтня 2021 року систематично збували марихуану та амфетамін наркозалежним жителям краю. Крім того, організатор групи вирощував коноплі за місцем свого проживання та у лісопосадках. Загальний місячний оборот від продажу наркотичних засобів та психотропних речовин складав понад 100 тис грн.

Правоохоронці затримали групу при збуті наркотиків. Під час обшуку автомобіля, який використовували зловмисники при збуті заборонених речовин правоохоронці виявили близько 2 кг марихуани та 10 г амфетаміну й зброю. А за місцем їх проживання вилучено понад 100 кг марихуани, лабораторне обладнання для виготовлення амфетаміну, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки і автомобіль DAEWOO LANOS. Загальна вартість вилучених наркотичних засобів і психотропних речовин на чорному ринку становить близько 3,5 млн грн.

Викриття правопорушників здійснювали слідчі ГУНП спільно з працівниками Управління по боротьбі з наркозлочинністю та Управління стратегічних розслідувань в області.