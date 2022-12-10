Понад сотня закладів торгівлі у Тернополі працюють без світла: їх можна знайти в додатку

У Тернополі працюють 110 закладів торгівлі та сфери послуг працюють навіть в умовах відсутності електропостачання.

Дані про них, а також інформація про графік роботи та типи товарів/послуг, вже доступні користувачам у мобільному додатку «е-Тернопіль» та на інтерактивній карті, повідомляють у міській раді.

Зокрема, навіть в умовах відсутності електропостачання, працюють у Тернополі7 АЗС, 1 зоомагазин, 9 аптек, 3 супермаркети, 64 магазини, 24 заклади громадського харчування та 2 барбершопи. Карта постійно оновлюється.

Звертаємось до тернополян! Якщо ви маєте інформацію щодо закладів, які працюють на генераторах в умовах відсутності електропостачання, надсилати інформацію (назву, адресу та контактні дані власників/адміністраторів) на електронну адресу: presamr@gmail.com.

Нагадаємо, що мобільний додаток «е-Тернопіль» можна завантажити на свої телефони на Android та на iOS.