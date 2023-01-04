3 січня на Тернопільщині виявили 43 вибухонебезпечних предмети.

Про це повідомляють у ДСНС.

Повідомлення про небезпечні знахідки надійшли з Озернянської ТГ Тернопільського району, де в полі поблизу села Озерна місцевим населенням виявлено 41 ручну гранату, часів Першої світової війни, а також з Бучацької ТГ Чортківського району, де в лісі поблизу села Малі Заліщики місцеві мешканці натрапили на 2 ручні гранати, часів Другої світової війни.

До місць небезпечних знахідок для обстеження прилеглої території та знешкодження боєприпасів направлено фахівців групи піротехнічних робіт спеціалізованої аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення.