747 водіїв зупинили патрульні цього року у нетверезому стані на Тернопільщині. Порушникам загрожують штрафи від 17 до 34 тисяч гривень, а також позбавлення прав від 1 до 3 років.

Як зазначив начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук, керування у нетверезому стані — ключова причина трагічних ДТП. Відтак поліціянти проводять рейди на виявлення порушників. “Коли водій сідає за кермо напідпитку чи під дією наркотичних речовин, він чомусь на всі 100% впевнений, що нічого лихого з ним не може трапитися. Він не зважає й на те, що під дією алкоголю чи наркотиків, у нього знижується реакція, швидкість мислення, він втрачає м’язовий контроль та координацію. Від такої зухвалої самовпевненості, негативні наслідки можуть спіткати не лише водія, а й інших людей”.

За керування автомобілем у нетверезому стані передбачені штрафи від 17 тис. грн. з позбавленням прав на 1 рік. У разі повторних порушень відповідальність посилюється.