12 летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 27 жовтня.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
- жінка 84 р., Чортківський район;
- жінка 60 р., Чортківський район;
- жінка 69 р., Кременецький район;
- чоловік 69 р., Кременецький район;
- чоловік 83 р., Тернопільський район;
- жінка 73 р., Чортківський район;
- чоловік 65 р., Чортківський район;
- чоловік 60 р., Тернопільський район;
- чоловік 58 р., Тернопільський район;
- чоловік 44 р., Тернопільський район;
- жінка 89 р., м. Тернопіль;
- жінка 79 р., м. Тернопіль.
Загалом впродовж доби в області зафіксували 748 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужало 287 людей.
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