16 летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 4 листопада.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
1 – чоловік 64 р., Кременецький район;
2 – жінка 59 р., Чортківський район;
3 – чоловік 63 р., Кременецький район;
4 – чоловік 56 р., м.Чортків;
5 – жінка 68 р., м.Тернопіль;
6 – чоловік 84 р., Тернопільський район;
7 – жінка 68 р., м.Тернопіль;
8 – жінка 70 р, Кременецький район;
9 – жінка 80 р., м.Чортків;
10 – жінка 69 р., Чортківський район;
11 – жінка 78 р., Чортківський район;
12 – жінка 78 р, м.Чортків;
13 – чоловік 56 р., Тернопільський район;
14 – чоловік 68 р., Тернопільський район;
15 – жінка 71 р., Кременецький район;
16 – чоловік 74 р., м.Кременець.
Загалом за добу зареєстровано 761 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 515 людей.
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