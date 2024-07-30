Фахівці Держпродспоживслужби продовжують роботу щодо оздоровлення неблагополучних по сказу пунктів у Тернопільській області. Так, за шість місяців цього року заходи із ліквідації сказу провели у 64 неблагополучних пунктах.

Найбільше випадків захворювання було зареєстровано у Тернопільському районі – 35, у Кременецькому – 15, Чортківському – 6. Станом на 29 липня 2024 року залишилося 6 неблагополучних пунктів: два щодо сказу собак – один у Кременецькому і один у Тернопільському районах та 4 щодо сказу котів у Тернопільському районі.

– У травні цього року ми провели весняну кампанію з пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин проти сказу шляхом наземного розподілу принад з вакциною, – розповів під час брифінгу у ТОВА Василь Яциник, начальник відділу організації протиепізоотичної роботи ГУ Держпродспоживслужби у Тернопільскій облсті. – В області було створено 131 робочу групу, задіяно 888 людей, провакциновано 6897,39 квадратних кілометрів площі і використано 172 435 тисяч доз вакцини. За 6 місяців 2024 року в області провели 167 досліджень матеріалу на сказ і виявили 57 випадків захворювання. Це на 34 більше ніж за аналогічний період минулого року. Лисиць було досліджено 105, з них хворих було 17, собак 25 – хворих 18, котів 34 – хворих 20, хом’яків 2 – один хворий, щурів один – хворий не був.

Щоб уникнути масового поширення сказу, необхідно щороку вакцинувати своїх домашніх улюбленців та ретельно слідкувати за їхньою поведінкою. Інфіковану тварину вирізняє агресія, посилене слиновиділення, страх води, світла. Спеціалісти районних управлінь ГУ Держпродспоживслужби у Тернопільській області проводять безкоштовну вакцинацію домашніх тварин. Детальнішу інформацію можна отримати на сайті Держпродспоживслужби, а також за телефоном 521010.

Ольга Трач