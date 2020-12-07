Понад шість тисяч гривень виманили шахраї у двох жительок Тернопільщини

Повіривши смс-повідомленню про заблоковану банківську картку, жителька Шумського району втратила майже дві з половиною тисячі гривень. Так працюють мобільні шахраї.

Із заявою про вчинене щодо неї шахрайство до поліцейських Шумщини звернулася 60-річна жителька одного з сіл району. Зі слів жінки, їй на мобільний надійшло повідомлення про те, що банківська картка заблокована. За детальнішою інформацією потрібно було звертатися за вказаним номером телефону. Вона й зателефонувала. У результаті, як дізналася згодом у відділенні фінуставнови, цей дзвінок вартував їй усіх коштів, що зберігалися на рахунку.

В аналогічну шахрайську пастку потрапила жителька Зборівщини. Щоправда, їй зателефонував невідомий і, назвавшись співробітником служби безпеки банку, клієнтом якого є 23-річна потерпіла, налякав втратою коштів. Аби цьому запобігти, вимагав назвати дані банківської картки. Зборівчанка повірила, і в результаті втратила чотири тисячі гривень.

Відомості за даними фактами внесено до ЄРДР і кваліфіковано частиною 1 статті 190 ККУ. Тривають слідчо-оперативні заходи.