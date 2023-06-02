На Тернопільщині цього року уп’ятеро побільшало шахрайств. Про це повідомив старший інспектор відділу протидії кіберзлочинам Роман Свірський. Найбільш поширене телефонне шахрайство.

Через шахрайства поліцейські на Тернопільщині цього року відкрили більше тисячі кримінальних проваджень. Жителі області втратили понад півтора мільйона гривень.

«Ми фіксуємо шахрайства через покупки в мережі Інтернет. Довірливістю людей користуються шахраї. Багато шахрайств є під виглядом надання допомоги від банківських працівників. До прикладу, до вас телефонують банківські працівники і кажуть, що з вашої карти хочуть зняти кошти, чи вона заблокована. Вони переважно просять сказати код карти. Дуже багато шахрайств є і під виглядом виплат від держави. Шахраї пропонують переходити за посиланням, вводити дані карткового рахунку, у результаті ви втрачаєте кошти, які є на цьому рахунку. Кожного дня шахраї видумують новіші шляхи, щоб заволодівати новими коштами. Якщо раніше до вас телефонували громадяни з місць позбавлення волі і казали, що ваша карта заблокована, то зараз цим займаються «професійні» кол-центри, які мають психологічні навички, технічні навички. Раніше основними товарами, які продавали в мережі Інтернет, були дитячі іграшки, зараз шахраї користуються тим, що люди купують бронежилети, навіть, буває, і так званий продаж авта для ЗСУ. Часто шахраї навіть копіюють оголошення про збір на лікування воїнів, але при цьому вставляють свої банківські реквізити. Коли люди намагаються перерахувати, гроші потрапляють до шахраїв. Аналогічні ситуації бувають і також тоді, коли збирають кошти на лікування дітей», – розповів Роман Свірський.

Поліціянти закликали жителів Тернопільщини бути обачними та не розголошувати інформацію про банківські карти.