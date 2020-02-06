Понад півсотні загальноосвітніх навчальних закладів на Тернопільщині призупинили роботу через збільшення кількості хворих на ГРВІ та грип.

У деяких школах вже відновили навчання, однак ситуація із захворюваністю в регіоні все ж залишається напруженою.

Найбільше хворих на ГРВІ та грип у Бережанському, Борщівському, Лановецькому, Монастириському, Зборівському районах, – розповідає лікар-епідеміолог Світлана Маціпура. Там рівень захворюваності перевищує багаторічні середні показники.

«Основним заходом специфічної профілактики грипу залишається вакцинація. В області вакциновано 3681 особу, що становить 0,35% від загальної кількості населення області, що забезпечує лише індивідуальний захист і є недостатнім для створення колективного імунітету. Як наслідок – маємо негативну тенденцію щодо кількості хворих на грип і ГРВІ. За епідемічний період 2019-2020 перехворіло понад п’ятдесят тисяч людей».

Додамо, через грип на Тернопільщині цього року померло четверо людей. Найбільше занепокоєння наразі у лікарів викликає активність вірусу H1N1.

Софія Романська