14 летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 18 жовтня.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”.
- жінка 72 р., Тернопільський район;
- жінка 69 р., Чортківський район;
- чоловік 87 р., Тернопільський район;
- жінка 44 р., Чортківський район;
- жінка 73 р., м. Тернопіль;
- чоловік 73 р., Тернопільський район;
- жінка 92 р., Тернопільський район;
- чоловік 81 р., Кременецький район;
- жінка 68 р., м. Тернопіль;
- чоловік 69 р., м. Тернопіль;
- чоловік 69 р., Тернопільський район;
- жінка 68 р., Тернопільський район;
- жінка 72 р., Чортківський район;
- чоловік 77 р., Чортківський район.
Загалом протягом доби заєстровано 589 нових випадів коронавірусної хвороби. Одужало 317 осіб.
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