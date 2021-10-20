14 летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 18 жовтня.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”.

  • жінка 72 р., Тернопільський район;
  • жінка 69 р., Чортківський район;
  • чоловік 87 р., Тернопільський район;
  • жінка 44 р., Чортківський район;
  • жінка 73 р., м. Тернопіль;
  • чоловік 73 р., Тернопільський район;
  • жінка 92 р., Тернопільський район;
  • чоловік 81 р., Кременецький район;
  • жінка 68 р., м. Тернопіль;
  • чоловік 69 р., м. Тернопіль;
  • чоловік 69 р., Тернопільський район;
  • жінка 68 р., Тернопільський район;
  • жінка 72 р., Чортківський район;
  • чоловік 77 р., Чортківський район.

Загалом протягом доби заєстровано 589 нових випадів коронавірусної хвороби. Одужало 317 осіб.