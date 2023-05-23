У Тернополі тимчасово призупинили роботу ГВП на час проведення ремонтних робіт. Через це десятки адрес залишилися без постачання гарячої води.
Про це пише Файне місто з посиланням на “Тернопільміськтеплокомуненерго” у сіті-боті Назар.
Гарячої води не буде до 16-ї години 23 травня за такими адресами:
- вул. Лесі Українки 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 33, 37, 39;
- вул. Олександра Довженка 1, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 18;
- вул. Героїв Крут 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13;
- вул. Петра Дорошенка 5, 6, 8, 12, 14, 16;
- бульв. Данила Галицького 1, 4, 16;
- просп. Степана Бандери 72, 88, 90, 92, 94, 96;
- вул Тараса Протасевича 4, 6, 8, 14, 16, 16а, 18, 20, 22;
- вул. Клима Савури 3, 5, 9, 11;
- вул. Антіна Манастирського 40, 42, 44, 46.
До слова, у Тернополі 24 травня перепідключатимуть нову мережу водопостачання вулиці Микулинецькій. Через це без води будуть жителі мікрорайону і ще двох вулиць.