Понад пів сотні будинків у Тернополі залишилися без гарячої води

У Тернополі тимчасово призупинили роботу ГВП на час проведення ремонтних робіт. Через це десятки адрес залишилися без постачання гарячої води.

Про це пише Файне місто з посиланням на “Тернопільміськтеплокомуненерго” у сіті-боті Назар.

Гарячої води не буде до 16-ї години 23 травня за такими адресами:

вул. Лесі Українки 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 33, 37, 39;

вул. Олександра Довженка 1, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 18;

вул. Героїв Крут 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13;

вул. Петра Дорошенка 5, 6, 8, 12, 14, 16;

бульв. Данила Галицького 1, 4, 16;

просп. Степана Бандери 72, 88, 90, 92, 94, 96;

вул Тараса Протасевича 4, 6, 8, 14, 16, 16а, 18, 20, 22;

вул. Клима Савури 3, 5, 9, 11;

вул. Антіна Манастирського 40, 42, 44, 46.

До слова, у Тернополі 24 травня перепідключатимуть нову мережу водопостачання вулиці Микулинецькій. Через це без води будуть жителі мікрорайону і ще двох вулиць.