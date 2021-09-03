Школи Бучаччини I-II та I-III ступенів отримають фінансову допомогу від місцевого підприємця та Героя України Петра Гадза.

Усього для покращення матеріальної бази в 58 навчальних закладах меценат передав 580 тисяч гривень. З цієї суми кожна школа отримає 10 000.

Підприємець каже, що про проблеми шкільних установ він дізнався від їх керівників під час відвідин ФГ “ГАДЗ” найуспішнішими учнями, яким меценат виплачує стипендії.

– Діти – теперішнє і майбутнє не лише Бучаччини, а й цілої України. Тож ми маємо забезпечити їм найкращі умови для навчання зараз. Без гарної освіти в подальшому вони не зможуть знайти хорошої роботи і одержувати гідну платню за неї. Підтримка шкіл – це інвестиції в наші громади та вклад в розбудову сильної країни, – каже Петро Гадз.

До слова, Петро Гадз вже кілька років поспіль підтримує освітні заклади. Зокрема, цьогоріч до Дня знань понад 600 першокласників отримали від мецената подарунки.