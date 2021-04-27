Тернопільщина – земля розкішних віл і маєтків, вартість котрих, як з’ясувалося, може сягнути навіть 1 280 000 доларів. Саме за таку ціну неподалік Тернополя продається будинок, який за всім ознаками може дозволити собі людина, котра сягнула істинних вершин успіху.

Оголошення про продаж нерухомості було вивішено на одному із місцевих інтернет-ресурсів. Поки що теперішній власник вирішив не втаємничувати усіх принад маєтку, то ж було оприлюднено вичерпні фото із кімнат будівлі, де можна побачити дорогі меблі та репродукції відомих у всьому світі картин, пише 0352.ua.

В оголошенні зазначається, що будинок розміщений прямо на березі власної ж водойми, де міститься ще й острів. Більше того, підкреслюється, що камін, розміщений у будинку, взагалі є найбільшим в Україні.

Перелік усього, що міститься у будинку та на території довкола, дійсно вражає. Здається, мов маєток укомплектований на будь-які випадки розкішного життя.

Дійсно, залишається лише позаздрити майбутньому власнику. Зостається лиш питання, ким буде ця людина?