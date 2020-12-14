Понад дві сотні забігів організували у Тернополі представники легкоатлетичного руху «Runday». Пробіжки відкриті для всіх охочих, вони відбуваються щосуботи на набережній Тернопільського ставу.

Завдяки цим тренуванням тернопільські бігуни готуються до змагань, а любителі активного способу життя покращують свою фізичну форму. «Вважаю, що такий проект у Тернополі дуже потрібний. В умовах нестабільної епідемічної ситуації важливо тренуватися, загартовуватися. Мій розпорядок дня такий, що бігаю увечері. Хоча інколи приєднуюся і до тренувань у рамках проекту «Runday». Вдячна усім організаторам, волонтерам за їхні старання. Пробіжки біля ставу – це особливе задоволення», – каже учасниця проекту «Runday» Людмила.

Організатори легкоатлетичного проекту з сумом констатують: бігунів нині у Тернополі значно поменшало. «Міні-забіг «Ternopil-Runday» відбувся вчергове, а саме в 206 раз. Так мало нас було лише один раз, а саме напередодні першого Ternopil half marafom в 2017 році. А тому надіємось, що ваше бажання бігати буде стабільно рости, примножуватись і ми будемо бачитися на спільних пробіжках. До зустрічі щосуботи на 9.00».

Додамо, тренування у рамках проекту «Runday» проходять із дотриманням карантинних вимог. Відтак участь у забігах є повністю безпечною.