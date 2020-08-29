У Тернополі за добу підтверджено 225 випадків зараження вірусом COVID-19.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (63 особи)
Бережанський район (2 особи):
• м. Бережани – 2
Борщівський район (2 особи):
• м. Борщів – 1
• с. Більче-Золоте – 1
Бучацький район (12 осіб):
• м. Бучач – 7
• с. Пишківці – 1
• с. Жизномир – 2
• с. Трибухівці – 2
Гусятинський район (19 осіб):
• смт Гримайлів – 1
• с. Оришківці – 1
• с. Целіїв – 1
• м. Копичинці – 7
• с. Котівка – 2
• с. Хлопівка – 2
• м. Хоростків – 4
• с. Яблунів – 1
Збаразький район (15 осіб):
• м. Збараж – 6
• с. Шимківці – 1
• с. Верняки – 1
• с. Чернихівці – 4
• с. Тарасівка – 1
• с. Базаринці – 2
Зборівський район (3 особи):
• м. Зборів – 1
• с. Заруддя – 1
• с. Мшана – 1
Козівський район (2 особи):
• смт Козова – 2
Кременецький район (7 осіб):
• м. Кременець – 5
• с. Жолоби – 1
• с. Бонівка – 1
Монастириський район (14 осіб):
• сел. Коропець – 4
• с. Дубенка – 2
• с. Бертники – 1
• м. Монастириська – 3
• с. Низьколози – 1
• с. Горішня Слобідка – 2
• с. Вербка – 1
Підволочиський район (11 осіб):
• смт Підволочиськ – 3
• м. Скалат – 2
• с. Колодіївка – 3
• с. Полупанівка – 1
• с. Зарубинці – 1
• с. Клебанівка – 1
Підгаєцький район (1 особа):
• м. Підгайці – 1
Теребовлянський район (32 особи):
• м. Теребовля – 29
• смт Микулинці – 2
• с. Багатківці – 1
Тернопільський район (18 осіб):
• смт Велика Березовиця – 2
• с. Великий Глибочок – 1
• с. Буцнів – 1
• с. Мишковичі – 2
• с. Дичків – 2
• с. Підгородне – 1
• с. Соборне – 2
• с. Гаї-Шевченківські – 3
• с. Довжанка – 1
• с. Смиківці – 2
• с. Велика Лука – 1
Чортківський район (23 особи):
• м. Чортків – 10
• с. Улашківці – 1
• с. Колиндяни – 4
• с. Ридодуби – 1
• с. Шманьківчики – 1
• смт Заводське – 3
• с. Давидківці – 1
• с. Білобожниця – 2
Шумський район (1 особа):
• с. Забара – 1