Понад двісті випускників у Тернополі отримали золоті медалі. Про це повідомила начальниця управління освіти і науки ТМР Ольга Похиляк. Нагороди їм вручили під час урочистої частини загальноміського свята «Випускник-2021».

Хода випускників розпочалася біля Надставної церкви. Фінішували юнаки та дівчата на центральному стадіоні. Там їм вручили атестати, медалі, а також відзначили двохсотбальників і переможців конкурсу «Кращий вишиваний костюм». «Випускний – це не тільки свято одинадцятикласників, а й усього міста. Директори шкіл, педагогічні колективи були попереджені про проведення свята випускний із дотриманням всіх карантинних правил. У більшості педагогічні колективи, працівники шкіл провакциновані. Наші випускники дотримувалися дистанції на трибунах стадіону з 1 по 8 сектор. Хода стартувала від Надставної церкви, від озера, починаючи з 15.00, з дотриманням дистанції. Були ізольовані школа від школи», – зазначила Ольга Похиляк.

Шістьох випускників-двохсотбальників у Тернополі нагородили грошовими преміями. Також премії отримали 8 випускників-переможців конкурсу «Кращий вишиваний костюм».

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