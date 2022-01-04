Понад двісті скарг отримала поліція області цими днями через порушення правил тиші у будинках і населених пунктах. Найбільше повідомлень надійшли новорічної ночі.

З 22:00 до 08:00 у приміщеннях житлових будинків та гуртожитках заборонено голосно співати, кричати, користуватися звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму. Крім того, забороняється проводити ремонтні роботи, що супроводжуються шумом, у робочі дні з 21:00 до 08:00, а у святкові та неробочі дні — цілодобово.

«У разі виявлення порушення необхідно повідомляти у поліцію та фіксувати це порушення. Таким чином порушники будуть притягнуті до відповідальності. Суд переважно реагує на такі порушення саме так. Проблемою буває часто саме момент фіксації порушення. Коли приїжджає поліція, то порушників часто вже немає на місці», – зазначив адвокат Іван Боєчко.

У патрульній поліції області зазначають: статтею 182 КУпАП передбачено адміністративну відповідальність за порушення вимог закону щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях, у вигляді попередження або штрафу на громадян до 255 грн. До відповідальності можуть притягнути кожного, хто порушує правил добросусідства.