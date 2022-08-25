Понад двісті нових хворих за добу: на Тернопільщині стрімко більшає інфікованих COVID-19

203 нових випадків коронавірусної хвороби зафіксували на Тернопільщині сьогодні. Також протягом доби двоє людей померло із підтвердженим діагнозом COVID-19: 65-річний чоловік з Теребовлі та 63-річна жінка із Чортківського району.

Як зазначила начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко, епідемічна ситуація щодо COVID-19 залишається нестійкою. Оскільки розпочався прогнозований сезонний підйом її рівня, як гострої респіраторно вірусної інфекції.

“Бачимо, що простежується ріст захворюваності. Також фіксуємо більше летальних випадків. Хочу нагадати, що в області продовжуються щеплення проти COVID-19, а зокрема, бустеризація. Пропонуємо скористатися можливістю отримати чергове щеплення проти COVID-19, особливо людям професійної, вікової та медичної груп ризику. Вакцинація знижує ризики тяжкого перебігу захворювання та летальності”.

За час пандемії на Тернопільщині захворіло понад 150 тис. жителів краю. Майже 2,5 тис. людей померло.