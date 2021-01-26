Понад двісті дерев незаконно зрубали у заказнику на Тернопільщині. ФОТО

Понад 880 тис грн збитків через незаконну вирубку – підозрюють головного лісничого держпідприємства.

Під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру головному лісничому державного підприємства лісового господарства за ч. 3 ст. 365 КК України у перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

За версією слідства, у липні 2017 року головним лісничим без спеціальних дозволів видано лісорубний квиток на проведення вибіркової санітарної рубки на території ботанічного заказника загальнодержавного значення «Яблунівський».

На підставі зазначеного лісорубного квитка працівниками державного лісового господарства проведено рубку 222-х дерев, внаслідок чого порушено вимоги законодавства про природно-заповідний фонд та завдано збитків державі на понад 880 тис грн.

Розслідування здійснюється слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури