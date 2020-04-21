Дві благодійні ініціативи реалізували у Тернополі до Великодня. Завдяки доброчинним проектам “Місто турботи” і “На відстані руки” понад дві тисячі потребуючих людей в обласному центрі отримали пакунки з продуктами.

Долучилися до благодійних акцій у Тернополі чимало небайдужих людей, – розповідає координаторка проекту Христина Білінська. Вони жертвували продукти, а також допомагали розвозити їх по домівках тернополян. “Понад триста волонтерів зареєструвався, вони були залучені до сортування та роздавання продуктових наборів. У нас діяли такі благодійні ініціативи: “Місто турботи”, “На відстані руки”. Далі моніторимо звернення людей, які потребують допомоги. Розвозимо продуктові набори для багатодітних сімей та дітей, які повернулися з інтернатних закладів, а також одиноким, людям зі інвалідністю”.

Додамо, одинокі жителі міста у разі потреби можуть звертатися на гарячі лінії міської ради. У період карантину їм доставлятимуть продукти безкоштовно.

Софія Романська