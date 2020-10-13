206 людей на Тернопільщині померли з підтвердженим діагнозом COVID-19. Учора в області додалося три летальних випадки, пов’язані вони з ускладненнями коронавірусу.

Показник летальності від COVID-19 на Тернопільщині почав зростати. Найбільше померлих мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет і онкологію, – каже головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Хоча зареєстровані смертельні випадки і серед молодих людей без супутніх захворювань.

«Ми просимо сімейних лікарів контролювати своїх пацієнтів, особливо уважно потрібно стежити за станом здоров’я пацієнтів, які мають супутні захворювання. Важливо не допустити уражень легень. Вчасне та професійне лікування має велике значення у процесі одужання. І, звісно, не варто ігнорувати перші симптоми. Необхідно звертатися за медичною допомогою».

Найбільше летальних випадків від COVID-19 зафіксовано у Тернополі, Бучацькому, Заліщицькому, Кременецькому, Тернопільському, Чортківському, Шумському районах. А загальна кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу на Тернопільщині сягнула 16 245.