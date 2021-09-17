У середу, 15-го вересня, на базі ТзОВ “Бучачагрохлібпром”, головою наглядової ради якого є Петро Гадз, провели Національний День ферми.

Захід відбувся на молочно-товарному комплексі в селі Пилява, тож гості мали нагоду побачити діючі потужності підприємства, почути як фахівців ТзОВ “Бучачагрохлібпром”, так і іноземних експертів.

Перейняти досвід приїхали понад дві сотні підприємців з різних куточків країни.

– Сьогодні сюди прибула велика кількість людей, зокрема, навіть з Харківської, Вінницької й Сумської областей. Вони подолали такий шлях не просто щоб подивитися, а повчитися на прикладі кращих,– каже голова ГС «Всеукраїнська аграрна рада» Андрій Дикун. – Дуже добре, що Петро Іванович Гадз настільки відкрита людина – він нічого не приховує, дає відповідь на усі запитання та говорить про власні плани.

Організатори заходу Асоціація виробників молока зазначили, провели захід саме тут, адже досвід підприємства “Бучачагрохлібпром” вартий наслідування.

 Ми вже понад 12 років проводимо ось такі події спільно з передовими господарствами України. Дуже тішимося, що нарешті таки День ферми відбувається на західній Україні. Така нагода нам випадає не часто. До речі, Тернопільщина – це та область, яка за останні півроку демонструє найбільш впевнене зростання промислового поголів’я та обсягу виробництва молока,  – говорить генеральний директор Асоціація виробників молока Ганна Лавринюк. – “Бучачагрохлібпром” – саме те підприємство, яке варте наслідування.

Крім того, просто під час заходу відбулося відкриття нової сучасної ферми у Соколові.