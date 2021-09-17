У середу, 15-го вересня, на базі ТзОВ “Бучачагрохлібпром”, головою наглядової ради якого є Петро Гадз, провели Національний День ферми.

Захід відбувся на молочно-товарному комплексі в селі Пилява, тож гості мали нагоду побачити діючі потужності підприємства, почути як фахівців ТзОВ “Бучачагрохлібпром”, так і іноземних експертів.

Перейняти досвід приїхали понад дві сотні підприємців з різних куточків країни.

– Сьогодні сюди прибула велика кількість людей, зокрема, навіть з Харківської, Вінницької й Сумської областей. Вони подолали такий шлях не просто щоб подивитися, а повчитися на прикладі кращих,– каже голова ГС «Всеукраїнська аграрна рада» Андрій Дикун. – Дуже добре, що Петро Іванович Гадз настільки відкрита людина – він нічого не приховує, дає відповідь на усі запитання та говорить про власні плани.

Організатори заходу Асоціація виробників молока зазначили, провели захід саме тут, адже досвід підприємства “Бучачагрохлібпром” вартий наслідування.

– Ми вже понад 12 років проводимо ось такі події спільно з передовими господарствами України. Дуже тішимося, що нарешті таки День ферми відбувається на західній Україні. Така нагода нам випадає не часто. До речі, Тернопільщина – це та область, яка за останні півроку демонструє найбільш впевнене зростання промислового поголів’я та обсягу виробництва молока, – говорить генеральний директор Асоціація виробників молока Ганна Лавринюк. – “Бучачагрохлібпром” – саме те підприємство, яке варте наслідування.

Крім того, просто під час заходу відбулося відкриття нової сучасної ферми у Соколові.