У Петриківському обласному геріатричному пансіонаті у Тернопільській області зафіксували спалах коронавірусу серед підопічних і персоналу.

Про це повідомив засідання регіональної комісії з ТЕБ та НС голова Тернопільської ОДА Володимир Труш, передає ТСН.

COVID-19 виявлено у 23 пацієнти та одного лікаря. Один інфікований хворіє важко, а тому його перевели на стаціонарне лікування. Решта має симптоми захворювання, але є й пацієнти з безсимптомним перебігом хвороби. Зазначається, що в закладі створять приміщення, обладнане як ізолятор, аби розмежувати інфікованих та здорових.

Загалом у центрі перебувають 160 підопічних і 80 працівників. Наразі усіх їх тестують ПЛР-методом.

Геріатричний центр на наступні два тижні закрили на карантин. За умовами його дотримання слідкуватимуть правоохоронці. На території закладу постійно проживатимуть 25 працівників. Людей, які перебуватимуть на ізоляції, буде забезпечено продуктами і всім необхідним.

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