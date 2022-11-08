Зважаючи на зниження середньодобової температури зовнішнього повітря, у п’ятницю, 4 листопада у Тернополі розпочався опалювальний період 2022/2023 для населення та інших споживачів.

Впродовж вихідних КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» та управителями будинку було організовано роботу аварійних служб, які реагували на звернення мешканців щодо відсутності тепла у будинках чи квартирах. Відтак, за ці дні було ліквідовано близько 20 аварійних ситуацій у житловому фонді та три аварії на зовнішніх мережах. За результатами роботи аварійних служб теплоносій, станом на 07 листопада, подано практично на усі об’єкти житлового фонду

Наразі аварійні служби ще ліквідовують аварійну ситуацію у трьох житлових будинках та проводять ремонтні роботи на теплотрасі на вул. Євгена Коновальця, 12. У зв’язку з проведенням цих робіт теплопостачання тимчасово не подається у п’яти житлових будинках мікрорайону «Канада». Роботи на цій ділянці теплотраси планується завершити сьогодні. Відтак, і тепло до цих помешкань тернополян розпочне надходити після ліквідації аварійної ситуації.