Понад два місяці на кисні: мешканець Тернопільщини розповів про важку боротьбу з коронавірусом. ВІДЕО

Володимир Поліщук з Почаєва переміг коронавірус. У лікарні він провів два з половиною місяці.

Перші симптоми – температура, запалення, а згодом і тест показав позитивний результат. З кожним днем чоловікові ставало все гірше. Його врятував кисень, повідомляє телеканал Тернопіль 1.

Володимир пригадує, без кисневого концентратора не міг самостійно дихати, просто задихався.

Директор Почаївської лікарні Богдан Кучер розповів, що за здоров’я пацієнта боролись щодня. У роботі використовували кисневий концентратор, який у лікарню привезли благодійники.

Сьогодні хворих на коронавірус у Почаївській лікарні стає більше. Як зазначив головний лікар, це складні хворі, які потребують ШВЛів і кисневих концентраторів. Їх наразі бракує.

Зараз Володимир Поліщук відновлюється після хвороби. Схуд на 23 кілограми і досі відчуває слабкість та задишку. Сьогодні чоловік вдячний усім за врятоване життя.