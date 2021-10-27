Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо посадовця Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства, через службову недбалість якого державі завдано збитків на понад 2,1 млн грн (ч. 2 ст. 367 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівник обласного управління не забезпечив охорони лісів підприємств, що належать до сфери управління Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства від незаконних рубок. Посадовець «не помітив» вирубування дерев на території об’єктів природно-заповідного фонду краю, а саме: лісового заказника загальнодержавного значення «Суразька дача», національного парку «Кременецькі гори», ботанічних заказників загальнодержавного значення «Яблунівський» та «Дача Галілея». За висновками експертів, незаконною вирубкою дерев у заповідній зоні державі завдано збитків на понад 2,1 млн грн.

Боротьба зі злочинністю у сфері лісокористування триває. За принципової позиції прокурорів Тернопільщини з початку 2021 року до кримінальної відповідальності притягнуто уже 6 посадовців лісової охорони обласного управління лісового та мисливського господарства, серед яких також керівники місцевих лісогосподарських підприємств й головні лісничі, безпосереднім обов’язком яких є захист лісів від незаконних рубок.