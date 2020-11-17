За кошти так званого «ковідного» фонду, які держава раніше акумулювала для боротьби з епідемією, в Тернопільській області буде відремонтовано 208 кілометрів доріг та один міст. Загалом ці роботи будуть коштувати бюджету 3,95 млрд грн, але з «ковідного» фонду на це передбачено 2,31 млрд грн.

Основна доля з 208 кілометрів ремонтів припала на міжнародну трасу М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече. А міст будуть ремонтувати на дорозі державного значення Р-24 Татарів – Косів – Коломия – Борщів – Кам’янець-Подільський.

Нагадаємо, 1 липня 2020 року Кабінет міністрів України затвердив постанову №539 «Про виділення коштів для здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення». Постановою було розписано 35 мільярдів гривень з Фонду боротьби з коронавірусної інфекцією COVID-19 на понад 300 об’єктів дорожньої інфраструктури.

З них на п’ять областей Західної України припало 6,72 млрд грн, а найбільше коштів для доріг Закарпатської та Тернопільської областей.

28 жовтня було прийнято зміни до Постанови і сума дещо зменшилась – до 33,72 млрд грн, але на більшість об’єктів вже проведено тендери. Зокрема у Тернопільській області проведено закупівлі на всі об’єкти, де будуть витрачені кошти «ковідного» фонду. При цьому загальна сума для робіт в Тернопільській області суттєво зросла. Якщо у липні планувалось виділити на дороги тут 1,32 млрд грн, то вже у листопаді ця сума збільшилась до 2,31 млрд грн.

Ремонт частини міжнародної траси М-19 тернопільська фірма «Техно-Буд-Центр» виграла ще у травні, тобто до постанови Кабміну. Кошти з фонду були розподілені пізніше. Тоді фірма перемогли у тендері на ремонт частини траси за рахунок того, що знизила свою пропозицію на 174 млн грн, але вже за два тижні звернулась до технічної ради Тернопільської САД щодо необхідності «додаткових робіт» і компенсувала собі значну частину знижки.

«Техно-Буд-Центр» зареєстрована 2005 року в Тернополі. Її засновниками є Юрій Ханін та Андрій Ярема. Як раніше повідомляли «Наші гроші. Львів», Ярема до 2011 р. був співзасновником тютюнового монополіста ТОВ «Тедіс Україна» (стара назва – «Мегаполіс-Україна»). Він разом із Романом Микитюком заснував фірму в 1999 році в Тернополі. До 2011 року обоє власників вибули зі складу її засновників. А у 2016 році АМКУ оштрафував «Тедіс» на 429,3 млн грн через зловживання монопольним становищем.

Сьогодні фірма входить в «Національну асоціацію дорожників України», що об’єднує фаворитів Укравтодору. Нагадаємо, як неодноразово писали «Наші гроші», за підрахунками «Ліги антитрасту», більшість підрядів і готівкових коштів від Укравтодору з 2018 року по травень 2020 року отримали всього шість компаній, п’ять з яких входять до «Національної асоціації дорожників України».

«Ліга антитрасту» ще у травні поточного року направила до АМКУ заяву про антиконкурентні порушення Державного агентства автомобільних доріг України з вимогою розпочати розслідування проти Укравтодору за статтею 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Другий учасник поділу «ковідних» коштів, ТОВ «Авакс Проф», також належить мешканцю Тернополя Олександрові Ярмоленку. Фірма не лише займається ремонтом та утриманням доріг, а також надає послуги з прибирання, озеленення, транспортних перевезень тощо. З початку 2020 року фірма отримала державних замовлень на 707, 5 млн грн.