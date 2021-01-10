Понад два десятки рятувальників гасили пожежу цеху, в якому виробляють палички для кави. ФОТО

Увечері 8-го січня до оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення про пожежу цеху з виготовлення дерев’яних паличок у селі Товстолуг.

Внаслідок пожежі знищено покриття цеху на площі 600 м. кв. та наявна в приміщенні дерев’яна продукція – орієнтовно 100 ящиків з паличками для кави.

До ліквідації пожежі було залучено 5 одиниць техніки та 23 рятувальники, а також місцева пожежна команда села Великі Гаї.

Потерпілих внаслідок пожежі немає. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Під час гасіння врятовано приміщення площею 5000 м. кв., а також 9 верстатів для обробки деревини.