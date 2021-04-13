366 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 13 квітня 2021 року.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Також за останню добу зафіксовано 22 летальних випадки. Померли:

  • чоловік 51 р. м. Тернопіль
  • чоловік 57 р. м. Тернопіль
  • жінка 62 р. м. Бережани
  • чоловік 68 р. Тернопільський район с. Чистилів
  • жінка 83 р. Тернопільський район с. Метенів
  • жінка 58 р. Тернопільський район с. Добриводи
  • чоловік 74 р. Тернопільський район с. Чагарі-Збаразькі
  • чоловік 37 р. м. Борщів
  • жінка 64 р. м. Борщів
  • жінка 61 р. Кременецький район с. Лопушне
  • жінка 81 р. Чортківський район с. Стигла
  • чоловік 76 р. м. Тернопіль
  • жінка 69 р. м. Чортків
  • жінка 68 р. Чортківський район с. Більче-Золоте
  • чоловік 70 р. м. Теребовля
  • жінка 82 р. м. Теребовля
  • жінка 35 р. Тернопільський район с. Велика Лука
  • жінка 60 р. м. Тернопіль
  • жінка 61 р. Тернопільський район с. Іванівка
  • жінка 83 р. м. Тернопіль
  • жінка 64 р. Тернопільський район с. Шляхтинці
  • жінка 55 р. смт Підволочиськ.

Одужало 365 людей.