366 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 13 квітня 2021 року.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Також за останню добу зафіксовано 22 летальних випадки. Померли:
- чоловік 51 р. м. Тернопіль
- чоловік 57 р. м. Тернопіль
- жінка 62 р. м. Бережани
- чоловік 68 р. Тернопільський район с. Чистилів
- жінка 83 р. Тернопільський район с. Метенів
- жінка 58 р. Тернопільський район с. Добриводи
- чоловік 74 р. Тернопільський район с. Чагарі-Збаразькі
- чоловік 37 р. м. Борщів
- жінка 64 р. м. Борщів
- жінка 61 р. Кременецький район с. Лопушне
- жінка 81 р. Чортківський район с. Стигла
- чоловік 76 р. м. Тернопіль
- жінка 69 р. м. Чортків
- жінка 68 р. Чортківський район с. Більче-Золоте
- чоловік 70 р. м. Теребовля
- жінка 82 р. м. Теребовля
- жінка 35 р. Тернопільський район с. Велика Лука
- жінка 60 р. м. Тернопіль
- жінка 61 р. Тернопільський район с. Іванівка
- жінка 83 р. м. Тернопіль
- жінка 64 р. Тернопільський район с. Шляхтинці
- жінка 55 р. смт Підволочиськ.
Одужало 365 людей.
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