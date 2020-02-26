Триста п’ятдесят сім дорожньо-транспортних пригод трапилося від початку року на дорогах Тернопільщини. В аваріях загинуло 11 осіб, а 106 – отримали травми.

У порівнянні з аналогічним періодом 2019-го, у цьому році кількість інцидентів зросла майже на 40 відсотків. За минулий рік станом на 24 лютого аварії забрали життя восьми осіб і стали причиною каліцтва і травм ще сімдесяти шести, повідомляють у поліції.

За словами Юрія Бучковського, заступника начальника управління превентивної діяльності ГУНП в області, аварійні ситуації виникали переважно з вини водіїв: вони або перевищували швидкість, або порушували правила маневрування та виїжджали на смугу зустрічного руху, або не дотримувалися безпечної дистанції.

– Найбільше автопригод з потерпілими трапилося внаслідок наїзду на пішохода. За січень та 25 днів лютого – 36 ДТП, а 27 – в результаті зіткнення. Двадцять одна аварія трапилася з вини кермувальників, які перебували в стані алкогольного сп’яніння.

Фахівці стверджують, що в країні щодня в аваріях гине близько 12 осіб, а 20-30 отримують травми в результаті яких потерпілі втрачають працездатність. Приблизно третина людей, які гинуть на дорогах – це пішоходи.

– Частіше вони гинуть вночі, бо ходять в темному одязі без будь-яких світловідбиваючих елементів, переходять дорогу у невстановлених місцях або перебігають проїжджу частину в стані алкогольного сп’яніння.