411 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 11 квітня 2021 року.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Також за останню добу зафіксовано 11 летальних випадків. Померли:

  • жінка 32 р. Тернопільський район с. Максимівка
  • жінка 72 р. Тернопільський район с. Щепанів
  • чоловік 73 р. Тернопільський район с. Великі Гаї
  • чоловік 83 р. Чортківський район с. Шманьківці
  • чоловік 74 р. Чортківський район с. Костільники
  • чоловік 61 р. Тернопільський район с. Струсів
  • чоловік 86 р. м. Борщів
  • чоловік 64 р. м. Тернопіль
  • жінка 71 р. м. Тернопіль
  • жінка 81 р. м. Тернопіль
  • жінка 65 р. Тернопільський район с. Опрілівці

Одужало 346 осіб.