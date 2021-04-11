411 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 11 квітня 2021 року.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Також за останню добу зафіксовано 11 летальних випадків. Померли:
- жінка 32 р. Тернопільський район с. Максимівка
- жінка 72 р. Тернопільський район с. Щепанів
- чоловік 73 р. Тернопільський район с. Великі Гаї
- чоловік 83 р. Чортківський район с. Шманьківці
- чоловік 74 р. Чортківський район с. Костільники
- чоловік 61 р. Тернопільський район с. Струсів
- чоловік 86 р. м. Борщів
- чоловік 64 р. м. Тернопіль
- жінка 71 р. м. Тернопіль
- жінка 81 р. м. Тернопіль
- жінка 65 р. Тернопільський район с. Опрілівці
Одужало 346 осіб.
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