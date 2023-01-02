Служба безпеки успішно захищає інформаційну та цифрову безпеку держави в умовах війни: у минулому році Тернопільським управлінням СБУ нейтралізовано понад 80 кібератак та попереджено 280 кіберінцидентів

Кіберфахівці СБУ продовжують зміцнювати систему кібербезпеки держави та комплексно протидіють спробам російських загарбників завадити функціонуванню вітчизняних цифрових систем державного управління.

З початком повномасштабної агресії рф інтенсивність ворожого натиску на український кіберпростір зросла у рази.

Якщо у 2021 році тернопільським оперативникам довелося протидіяти 26 кібератакам на інформаційні системи держустанов регіону, то в 2022 їхня кількість зросла втричі. Також у минулому році на Тернопільщині вдалося запобігти виникненню 280 кіберінцидентів.

Упродовж року оперативники спецслужби нейтралізували 159 ворожих спільнот у популярних соціальних мережах, які використовувалися ворогом для проведення інформаційних диверсій, дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні, а також поширення паніки і провокування громадян до дій екстремістського характеру.

За матеріалами УСБУ впродовж року органами досудового розслідування зареєстровано 31 кримінальне провадження стосовно фактів порушення законодавства у сфері захисту інформаційного та кіберпростору. Три фігуранта вже засуджені до позбавлення волі, щодо решти триває слідство.

“В жорстких умовах протидії окупантам кіберпідрозділи СБУ стали значно сильнішими, передусім завдяки взаємодії багатьох людей і організацій, які пліч-о-пліч із оперативниками спецслужби не тільки ефективно відбивають ворожі атаки, але й наносять потужні удари у відповідь. Спільними зусиллями ми зміцнюємо кіберстійкість держави і надійно захищаємо інформаційну та цифрову безпеку України від ворожих зазіхань”, – зазначають у прес-центрі УСБУ в Тернопільській області.