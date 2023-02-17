Поліцейські вживають заходи з метою встановлення особи зловмисника та притягнення його до кримінальної відповідальності.

До співробітників Шумського відділення поліції надійшло повідомлення від 60-річної жительки Шумська про те, що невідома особа незаконно списала з її банківської картки понад 74 000 гривень

Зі слів потерпілої, до неї зателефонував незнайомець, який представився працівником банку та повідомив, що з її картки намагаються викрасти гроші. Для того, щоб запобігти цьому необхідно провести деякі операції в телефонному режимі. Жінка виконала усі вказівки незнайомця – підтверджувала усі сповіщення, які надходили їй на телефон. Як наслідок, з її кредитної картки викрали понад 74 000 гривень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Працівники поліції вкотре радять жителям області бути обережними. Не надто довіряйте інформації, яку отримуєте від незнайомців через мобільний телефон, перевіряйте її. У жодному разі не повідомляйте нікому дані своєї картки та коди, які надходять вам на телефон. Також не варто робити будь-які операції з карткою по телефону, краще особисто піти у банк.