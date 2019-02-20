Понад 70% жителів Тернопільщини обрали сімейного лікаря

20/02/2019 Розмір тексту:

Понад 70% жителів Тернопільщини підписали угоди із сімейними лікарями. Нині процес укладання декларацій продовжується. Лікувальні заклади краю у свою чергу укладають угоди із Національною службою здоров’я, яка фінансує надання медичних послуг.

Єдиний спосіб отримати фінансування для лікарні – укласти договір з Національною службою здоров’я, – каже голова НСЗУ Олег Петренко. Також медичний заклад можуть деякий час фінансувати з місцевих бюджетів. До слова, на Тернопільщині з Національною службою здоров’я угоди уклали всі лікарні окрім Борщівського центру первинної медико-санітарної допомоги.

«Якщо медзаклад не встиг це зробити, місцева влада може його деякий час профінансувати. Борщівський центр первинної медико-санітарної допомоги не підписав угоди із Національною службою здоров’я. Нині це завдання керівника і сімейних лікарів центру. А близько половини лікувальних закладів області працюють в зовсім іншій моделі. Вони отримали більше фінансування, зокрема на кожну людину, яка підписала угоду із сімейним лікарем, виділяється 370 грн. Можу сказати, що фінансування на первинну ланку збільшилося у два, а то й три рази», – пояснює начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації Володимир Богайчук.

Додамо, реформа вторинної ланки розпочалася ще у 2018-му році. Відтак нині Національна служба здоров’я – замовник медичних послуг, а заклади охорони здоров’я є надавачами цих послуг.

Софія Романська