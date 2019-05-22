Згідно результатів опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 16-21 травня 2019 року, 30% опитаних заявили, що Україна рухається у правильному напрямку, 49% – протилежної думки.

Динаміка зміни настроїв населення у позитивний бік продовжується, починаючи з початку року. Відносно більше тих, хто має оптимістичніші погляди на стан справ у країні, спостерігаються серед мешканців Заходу та наймолодших респондентів, виборців партій БПП «Солідарність» та партії С.Вакарчука.

Надалі зростає запит на радикальні зміни в країні (87%). Лише 5% виступають за стабілізацію ситуації, 6% – за повернення у минуле. Запит на зміни притаманний абсолютній більшості представників усіх вікових, регіональних та електоральних груп.

Більше 70% респондентів підтримують ідею розпуску парламенту і проведення дострокових виборів Верховної ради. Найвищий рівень підтримки – на Півдні та Сході (більше 80%). Поряд з цим в інших макрорегіонах за розпуск ВРУ не менше 60% опитаних. Певна відмінність у ставленні до проведення дострокових виборів спостерігається серед прихильників БПП Солідарність, більшість яких – проти цієї ініціативи.

Лідером електоральних симпатій серед політичних сил – партія «Слуга народу». Її готові підтримати 43,8% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями. За «Опозиційну платформу – За життя» – 10,5%, БПП Солідарність – 8,8%, Батьківщину – 7,3%, партію «Сила та честь» І.Смешка – 5,1%, партію С.Вакарчука – 4,6%, Радикальну партію О.Ляшка – 3,3%, Опозиційний блок – 3,2%. Рейтинг інших партій – менше 3%.

Партія «Слуга народу» – лідер в усіх макрорегіонах. «Опозиційна платформа – За життя» та «Опозиційний блок» мають міцні позиції у південно-східних областях. Інші партії, що зберігають шанси на потрапляння до парламенту, – у центрально-західних.

Партія «Слуга народу» лідер т.зв. «другого вибору». Її готові підтримати у разі неучасті свого фаворита у виборах, ще 11,4% респондентів, що мають намір голосувати. За «Опозиційну платформу – За життя» у такому випадку могли б проголосувати ще 7,1%, Партію С.Вакарчука – 6,4%, Батьківщину – 5,1%, партію «Сила і честь» 4,9%, «Опозиційний блок» – 4,3%, Радикальну партію – 3,7%, Громадянську позицію – 3,6%, БПП Солідарність – 3,1%.

Антирейтинг партій очолює БПП Солідарність. За неї за жодних обставин не проголосували б 51,9%.

58% опитаних заявили, що на парламентських виборах будуть шукати альтернативу серед нових партій, з іншого боку 26% – готові проголосувати за парламентські політичні сили. Запит на «традиційні партії» відносно вищий серед прихильників сил, які зараз представлені у Верховній Раді. Водночас навіть тут від 24 до 40% готові віддати свої голоси «новим» політичним проектам.

Підтримка соціально-економічних ініціатив партії – головний мотив вибору політичної сили серед респондентів (59%). Виходячи передусім з симпатій до лідера голосують 14%, ідеологічних засад – 10%. Лідерський чинник відносно вищий серед симпатиків Радикальної партії, ідеологічний – БПП Солідарність. При цьому майже дві третини виборців згаданих політичних сил, будуть голосувати, виходячи з соціально-економічних ініціатив партії.

Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 16-21 травня 2019 р.