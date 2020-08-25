Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт за п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України щодо раніше судимого мешканця Кременця, який завдав понад 70 ножових поранень місцевому жителю.

За версією слідства, 1 грудня 2019 року раніше судимий за вбивство житель районного центру, маючи незняту та непогашену судимість у встановленому законом порядку, вчинив новий умисний злочин. Кременчанин наніс понад 70 ножових ударів господарю будинку, до якого зайшов у гості. Бійка відбулась під час розпивання чоловіками алкогольних напоїв.

Потерпілий від завданих травм помер, а його кривдник утік з місця злочину. Через кілька днів його розшукали правоохоронці.

Розслідування щодо умисного вбивства завершено, повідомляють у прес-службі прокуратури області.