Комфортне, доглянуте та сприятливе для успіху молоді – так описують жителі Тернополя своє місто згідно з даними сьомого всеукраїнського муніципального опитування.

Відповідні результати дослідження днями оприлюднили експерти Міжнародного республіканського інституту (МРІ) в Україні спільно з Соціологічною групою «Рейтинг».

Високі позиції Тернопіль отримав у критеріях: красиве, чисте, доглянуте, сприятливе для успіху молоді місто тощо.

Загалом на опитування було винесено більше десяти категорій, всі вони охоплювали сфери від міжнародного до місцевого рівнів. Респондентам пропонувалося відповісти на ряд запитань. Згідно з відповідями, тернополяни оцінили місто у категорії «Розвиток та емоційне сприйняття міста» так:

– 57% опитаних вважають, що в місті сприятливі умови для успіху молоді;

– 68% оцінили місто як красиве;

– близько 74% респондентів відмітили доглянутість міста;

– 67% – вважають Тернопіль радісним містом;

– сучасним та розквітаючим його оцінили більше 70% опитаних;

– щодо рівню шуму, то 66% опитаних відмітили місто як тихе і, водночас, 54% вважають його екологічно чистим.

– ще 66% жителів відчувають себе у безпеці у темну пору доби.

Щодо оцінки напрямку розвитку міста і справи, в якому йдуть у правильному напрямку, то 71% відзначає позитивну динаміку правильного розвитку.

Під час опитування визначено рівень схвалення діяльності місцевої влади: 82% тернополян схвально відгукуються про роботу міського голови і 76% – міської ради.

86% опитаних підтримують вступ України до Європейського Союзу та 79% – у НАТО.

Додамо, опитування проводилося з 12 травня по 3 червня за допомогою face-to-face інтерв’ю на дому у респондентів. Загальна вибірка склала 19 196 постійних жителів України віком від 18 років і старше. В опитування були включені м. Київ та всі обласні центри, включаючи Маріуполь у Донецькій області та Сєвєродонецьк у Луганській області.