Уже другий рік поспіль першокласники, які пішли в школи Бучацької, Золотопотцької та Трибухівської громад, отримали подарунки до Дня знань від бучацького підприємця та мецената Петра Гадза.

Цього року такі подарунки отримали 624 дитини на Бучаччині та 44 першокласники Бережанської школи-інтернату.

– Якісна початкова освіта дітей – запорука ґрунтовної професійної освіти й хорошої роботи в майбутньому. Такий невеличкий стимул для дітей є дуже важливим, адже заохочує їх вчитися, – зазначив Петро Гадз. Адміністрація, педагогічний колектив, учні та батьківський комітет Стінківської ЗОШ І – ІІІ ст. подякували голові наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петру Гадзу за подарунки для дітей.

– Ця підтримка – свідчення Вашого небайдужого ставлення до проблем освіти в Україні та розуміння непересічної важливості шкільного виховання. Дуже приємно, що в цей нелегкий час існують такі люди, які завжди готові прийти на допомогу іншим. Роблять це безкорисливо, доброзичливо та від щирого серця. Хай Господь Вам сторицею віддячить за Ваше розуміння, добро, підтримку і за частку душі подаровану нам, – наголосила директорка школи Валентина Штепула.