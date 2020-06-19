Станом на 19 червня в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1605 випадках COVID-19 лабораторно підтверджений (1474 випадки у дорослих, 131 випадок серед дітей), з них 27 летальних. Видужало 1050 осіб.

За попередню добу проведено 543 дослідження методом ПЛР та лабораторно підтверджено 63 нових випадки зараження вірусом COVID-19. За добу видужало 14 осіб.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (30 осіб)

Лановецький район (5 осіб):

• м. Ланівці – 4

• с. Нападівка – 1

Збаразький район (6 осіб):

• м. Збараж – 1

• с. Лози – 2

• с. Дзвиняча – 1

• с. Кретівці – 1

• с. Загороддя – 1

Тернопільський район (6 осіб):

• с. Петриків – 1

• с. Баворів – 1

• с. Підгороднє – 1

• с. Гаї Гречинські – 1

• с. Красівка – 1

• с. Дичків – 1

Бережанський район (2 особи):

• м. Бережани – 1

• с. Урмань – 1

Бучацький район (1 особа):

• м. Бучач – 1

Шумський район (7 осіб):

• с. Літовище – 1

• с. Бриків – 1

• с. Мізюренці – 1

• с. Кордишів – 1

• с. Темногайці – 2

• с. Васьківці – 1

Заліщицький район (1 особа):

• с. Городок – 1

Козівський район (5 осіб):

• с. Росохуватець – 1

• с. Золота Слобода – 4

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього обстежено 1154 особи: 273 особи на наявність класу Ig М, у 13 осіб виявлені позитивні результати і 881 особа на наявність класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 22 осіб виявлені позитивні результати.

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