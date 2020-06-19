Станом на 19 червня в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1605 випадках COVID-19 лабораторно підтверджений (1474 випадки у дорослих, 131 випадок серед дітей), з них 27 летальних. Видужало 1050 осіб.
За попередню добу проведено 543 дослідження методом ПЛР та лабораторно підтверджено 63 нових випадки зараження вірусом COVID-19. За добу видужало 14 осіб.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (30 осіб)
Лановецький район (5 осіб):
• м. Ланівці – 4
• с. Нападівка – 1
Збаразький район (6 осіб):
• м. Збараж – 1
• с. Лози – 2
• с. Дзвиняча – 1
• с. Кретівці – 1
• с. Загороддя – 1
Тернопільський район (6 осіб):
• с. Петриків – 1
• с. Баворів – 1
• с. Підгороднє – 1
• с. Гаї Гречинські – 1
• с. Красівка – 1
• с. Дичків – 1
Бережанський район (2 особи):
• м. Бережани – 1
• с. Урмань – 1
Бучацький район (1 особа):
• м. Бучач – 1
Шумський район (7 осіб):
• с. Літовище – 1
• с. Бриків – 1
• с. Мізюренці – 1
• с. Кордишів – 1
• с. Темногайці – 2
• с. Васьківці – 1
Заліщицький район (1 особа):
• с. Городок – 1
Козівський район (5 осіб):
• с. Росохуватець – 1
• с. Золота Слобода – 4
В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього обстежено 1154 особи: 273 особи на наявність класу Ig М, у 13 осіб виявлені позитивні результати і 881 особа на наявність класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 22 осіб виявлені позитивні результати.
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