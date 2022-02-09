У жительки Збаразької громади невідомі викрали з банківської картки понад 52 тисячі гривень.

До співробітників Збаразького відділення поліції звернулася жителька громади і повідомила про те, що невідома особа під приводом купівлі у неї одягу оголошення про реалізацію якого вона розмістила на одному із сайтів, заволоділа її грошима у розмірі понад 52 тисячі гривень.

Як з’ясувалося, потерпіла під час заповнення форми доставки перейшла за посиланням на фішинговий сайт, де вказала дані своєї банківської картки. В результаті шахраї зняли з її рахунку чималу суму.

Поліцейські встановили, що зловмисники розрахувалися коштами, викраденими з картки, у двох інтернет-магазинах. Тривають заходи щодо розкриття злочину.

Правоохоронці застерігають людей від подібних випадків. Ніколи не переходьте за посиланнями, отриманими від третіх осіб. Всі операції по здійсненню угоди і проведенню оплати повинні виконуватися виключно на сайті, де було розміщено оголошення. Якщо торгуєте чи продаєте в Інтернеті, оформіть спеціальну картку для розрахунків. Не тримайте на ній великих сум та встановіть обмеження на зняття коштів.