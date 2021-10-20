Понад 50 мільйонів переглядів: церковний хор з Тернопільщини б’є рекорди популярності в інтернеті. ВІДЕО

Спів церковних хористів із села Винятинці, що на Тернопільщині підкорив мережу інтернет. Мільйони переглядів та схвальні коментарі під відео, які публікує завідувач народного дому села Винятинці Павло Мандзюк.

Павло Мандзюк розповів журналістам 0352.ua, що якщо зібрати відео із піснями хористів, то переглядів буде більше 50 мільйонів.

“Хор розпочав свою роботу ще у 1988 році. 38 хористів було тоді, але зараз через те, що мешканців у селі стає все менше, хористів залишилось лише 16”, – розповідає Павло.

Павло розповів, що ідея розміщувати відео із піснями, які виконують хористи прийшла саме йому. Перші розміщені відео отримали сотні лайків та багато переглядів.

“Наш хор брав участь у конкурсах духовної пісні, а нещодавно Заліщицька міська рада вручила хористам грамоту за популяризацію духовної української пісні”, – розповідає Павло Мандзюк.

До слова хлопець розповідає, що співають у хорі не професіонали, а аматори.

“Вчителі, люди різного віку, прихожани церкви, які об’єднались для того, щоб прославляти Бога”, – зазначає Павло Мандзюк.