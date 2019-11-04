Упродовж січня-жовтня 2019 року платники податків Тернопільщини спрямували до бюджетів усіх рівнів 5 млрд 845,7 млн грн податкових платежів, що на 2,4 відсотка більше, ніж очікувалось. Відтак додаткові надходження склали 136,5 млн гривень.

Порівняно з аналогічним минулорічним періодом сплата зросла на 782,4 млн гривень.

За десять місяців цього року до державного бюджету суб’єкти господарювання нашого краю сплатили 2 млрд 342 млн гривень. Це на 202,5 млн грн перевищило надходження січня-жовтня 2018 року. Зокрема, у розрізі основних платежів найбільше надійшло податку на додану вартість – 1 млрд 5,6 млн грн та податку на прибуток підприємств – 179,3 млн гривень.

Найбільше платежів перерахували до загального фонду Зведеного бюджету України платники Тернополя та Тернопільського району, а це відповідно 2 млрд 292,3 млн грн та 539,2 млн гривень. Суттєво поповнили скарбницю і платники Гусятинщини, Теребовлянщини на Збаражчини. Вони перерахували відповідно 302,7 млн грн, 292,4 млн грн, 268,8 млн грн податкових платежів.

Надходження до місцевих бюджетів склали 3 млрд 503,8 млн грн, що на 579,9 млн грн більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Сектор комунікацій Головного управління ДПС у Тернопільській області