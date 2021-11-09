Працівники фермерського господарства «ГАДЗ» завершили збір яблук.

Цьогоріч сезон тривав від середини липня, а об‘єм урожаю збільшився у порівнянні з минулим роком.

– Ми отримали добрий урожай високоякісних експортних сортів, – зазначив директор садівництва Тарас Мельник. – Важливо також підкреслити чудові смакові властивості та високу якість нашого урожаю. Крім того, ми пишаємось різноманіттям, адже цього сезону ми отримали більше 40 сортів яблук та розпочали реалізацію органічних сортів.

Також в господарстві зібрали відмінний врожай кабачків та гарбузів.