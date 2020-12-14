На Тернопільщині проживає майже дві з половиною тисячі ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення області. А статус постраждалих внаслідок цієї катастрофи має понад сорок тисяч жителів області.

14 грудня з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у Тернополі відбулася панахида. У парку Національного відродження біля пам’ятника жертвам аварії на ЧАЕС зібралися ліквідатори аварії, їхні рідні, представники влади та духовенства.

«Головне – здоров’я та спокій нам всім. Просимо Бога про перемогу над фашистами Кремля. Добра та всього найкращого всім. Вічна пам’ять тим, хто відійшов у вічність. Слава вам. Після нещастя на Чорнобильській АЕС, ми спасли світ. Дякуємо усім, хто з нами. Низько вклоняємося всім, хто ризикував своїм життям і здоров`ям в ті часи. Вічна пам’ять справжнім героям, яких вже немає серед нас», – зазначив учасник ліквідації наслідків аварії Віктор Познік.

Священнослужителі відправили панахиду за загиблими ліквідаторами аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Після спільної молитви з ліквідаторами катастрофи та жителями міста відбулося покладання квітів до пам’ятника загиблих героїв Чорнобиля.